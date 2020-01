Islamitische graven verwoest

Een wandelaar waarschuwde woensdagochtend de politie nadat ze de schade ontdekte.

Alweer zijn Islamitische graven op de begraafplaats van Northeim verwoest. In totaal zijn 13 graven beschadigd, zei Günter Klinge, namens de politie in Northeim in het Noord-Westen van Duitsland. Drie grafstenen werden omgestoten. Bovendien hebben de onbekende daders decoraties en planten afgescheurd. De exacte hoeveelheid schade is nog niet vastgesteld.





Het exacte tijdstip van het misdrijf is niet bepaald. Tot nu toe weet de politie alleen dat dinsdagmiddag de graven nog in orde waren. Volgens Hans Harer en Müfit Pürtelas, die ongeveer vijf jaar geleden de islamitische begraafplaats oprichtten, zijn tijdelijke houten grafmonumenten met de namen van de overledenen ook afgescheurd en vernietigd.





In november 2018 werden ook al graven op dezelfde begraafplaats vernield, toen werden graven met verf besmeurd met racistische leuzen en swastika's. De politie is er tot nu toe nog niet in geslaagd de daders te achterhalen.

