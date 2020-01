Palestijns-Nederlandse Gigi Hadid kandidaat-jurylid proces Weinstein

buitenland 13 jan 21:53

Het Amerikaanse topmodel Gigi Hadid is een van de kandidaten om zitting te nemen in de jury in het proces tegen de Amerikaanse ex-filmmaker Harvey Weinstein (67).





Weinstein wordt door tientallen vrouwen van ongewenste seksuele handelingen beschuldigd. Maar hij staat in dit proces terecht wegens twee klagers. Mocht hij schuldig worden bevonden aan ernstige seksuele geweldpleging kan hij levenslange gevangenisstraf krijgen. © ANP 2020 Het 24-jarige model dat een Nederlandse moeder en een Palestijnse vader heeft, beantwoordde vragen van een rechter in Manhattan die betrokken is bij de samenstelling van de jury. Hadid zei dat ze de beklaagde (Weinstein) heeft ontmoet en ook een van de klaagsters, de actrice Salma Hayek. Maar Hadid beklemtoonde dat ze eerlijk en onpartijdig tegenover de zaak staat en onbevooroordeeld tegenover feiten. De juryselectie is vaak een langdurig proces en Hadid moet net als andere kandidaten later deze week weer voor de selectie komen opdraven. Honderden mensen zijn opgeroepen en uiteindelijk moeten er twaalf juryleden en acht reservejuryleden worden geselecteerd.Weinstein wordt door tientallen vrouwen van ongewenste seksuele handelingen beschuldigd. Maar hij staat in dit proces terecht wegens twee klagers. Mocht hij schuldig worden bevonden aan ernstige seksuele geweldpleging kan hij levenslange gevangenisstraf krijgen.