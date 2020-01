Gevluchte Iraanse olympisch medaillewinnares in Eindhoven

Taekwondoka Kimia Alizadeh de enige sportvrouw uit Iran die een olympische medaille heeft behaald, is haar land ontvlucht en in Eindhoven neergestreken.

"Ze was op vakantie in Europa, maar besloot met haar partner niet terug te keren naar Iran. Natuurlijk is ze welkom bij ons. We kennen haar kwaliteiten, ze is een aanwinst voor het taekwondo in Nederland", zegt taekwondoka-trainer Mimoun El Boujjoufi bij de NOS.De 21-jarige Alizadeh, die tijdens de Olympische Spelen van Rio de Janeiro in 2016 brons won bij het taekwondo, heeft Iran verlaten omdat ze niet langer deel wil uitmaken van "huichelarij, leugens en onrechtvaardigheid", liet ze weten via social media. "Ik ben een van de miljoenen onderdrukte vrouwen in Iran. Ik droeg de kleding die ze wilden en zei wat ze me opdroegen te zeggen. Een vrouw telt niet mee, wordt vernederd en is slechts gereedschap", schreef ze.Haar vlucht komt op het moment dat de bevolking van Iran zich keert tegen het islamitische regime wegens het neerschieten van een Oekraïens verkeersvliegtuig.