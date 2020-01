Transfer Talks: Panathinaikos legt Tuhami op huurbasis vast

Witte rook doemde er maandagmiddag op vanuit het Olympisch Stadion van Athene, voor het binnen hengelen van de 24-jarige middenvelder!

De kogel is door de kerk zoals ze dat zo mooi in transfertermen zeggen. Na de geruchtenreeks die vorige week werd ingezet, rondde de 24-jarige Anuar Tuhami onlangs alle formaliteiten af rondom zijn tijdelijke overgang naar de huidige nummer zes van de Griekse Super League. In de kleuren van Panathinaikos krijgt de contractspeler van Real Valladolid de kans om vlieguren te maken, daar waar zijn huidige werkgever zich niet voor kon lenen.Met in dit nog lopende seizoen slechts elf competitieoptredens in de benen, op het wedstrijdformulier allemaal als invaller, kon het jeugdproduct van Real Valladolid niet de stijgende lijn vasthouden die hij de vorige jaargang had ingezet. Onder contract staan bij de huidige nummer veertien van de hoogste voetbalafdeling aldaar, doet de speler in kwestie nog tot medio 2023. Nog niet zo heel lang geleden werd zijn verbintenis in het Estadio José Zorilla met liefst twee seizoenen verlengd.- La Liga: 11 optredens, zonder productiviteit (180 speelminuten)- Copa del Rey: 1 optreden, zonder productiviteit (90 speelminuten)