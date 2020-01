Geruchtenmolen: 'FC Dordrecht krijgt Feyenoord's El Bouchataoui op huurbasis'

Een tussentijdse stap voor de inmiddels 20-jarige Achraf El Bouchataoui die met recht jeugdproduct van Varkenoord kan worden genoemd.

Uitgaande van waar Mikos Gouka van hetmaandagavond laat mee komt, lijkt FC Dordrecht voor de rest van dit lopende seizoen beroep te kunnen doen op het jeugdproduct van de Rotterdammers. De middenvelder die sinds deze zomer langzaam maar zeker aansluiting vindt met de hoofdmacht van zijn werkgever, kan én mag van Feyenoord elders vlieguren gaan maken. De verslaggever van het eerdergenoemde medium weet namelijk te melden dat deze tijdelijke overgang inmiddels al in kannen en kruiken is, morgen al zou de deal beklonken kunnen worden door de drie partijen.Zoals gezegd doorliep El Bouchataoui de gehele jeugdopleiding van Feyenoord, debuteren voor het A-elftal deed de aanvaller tot op heden nog niet. Wel is hij, voornamelijk onder diens huidige oefenmeester Dick Advocaat, vaak opgenomen in de wedstrijdselectie voor affiches in de Eredivisie. De vier speelronden voor de winterstop zat de Oranje U18-international er altijd bij.- Beloften Voorronde: 9 optredens, 1 doelpunt- Eredivisie: 5 selectiebeurten, zonder speelminuten- TOTO KNVB Beker: 1 selectiebeurt, zonder speelminuten