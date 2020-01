Transfer Talks: El Kabir keert onverrichter zake terug, na contractontbinding bij Rizespor

Een logische keuze van en voor beide partijen, héél veel meer dan onder contract staan bij de Süper Lig-formatie deed hij namelijk ook niet.

El Kabir, een ware voetbalnomaad

Overall-statistieken Moestafa El Kabir (seizoen 2019/2020):

In goed overleg ontbonden, zoals ze dat zo mooi zeggen. Dat gebeurde maandagmiddag met het dienstverband van de nu alweer 31-jarige Moestafa El Kabir bij Çaykur Rizespor, de huidige nummer twaalf van de hoogste voetbalafdeling aldaar. In dit nog lopende seizoen kwam de fysiek sterke centrumspits nauwelijks aan bod namens zijn formatie, slechts twee keer mocht El Kabir in competitieverband opdraven voor het elftal wat tegenwoordig wordt geleid door Ismail Kartal (red. 1 assist, Süper Lig).In Nederland bekend van zijn kortstondige verblijf in de jeugdopleiding van Ajax én zijn optredens in de kleuren van NEC Nijmegen, onderhield de speler in kwestie in de periode die daaropvolgende een flinke voetbal-CV. De voetbalnomaad floreerde in de Zweedse competitie om vervolgens zijn opwachting bij het Saoedische Al Ahli Jeddah te maken en daarna nog uit te komen voor onder andere competitiegenoot Genclerbirligi, het Japanse Sagan Tosu én 'last but not least' Antalyaspor.Optreden namens #TeamMarokko deed de aanvaller niet. Wél kreeg hij onder de voormalig bondscoach Badou Zaki een definitieve selectie toebedeeld voor de tweede kwalificatieronde van het WK van 2018, zonder speelminuten dus (red. Equatoriaal-Guinée uit én thuis, november 2015).- Süper Lig: 2 optredens, 1 assist (103 speelminuten)