Hakimi: 'Gevoel vanuit m'n hart gaat zowel uit naar Dortmund als Real Madrid'

Duidelijk opteren doet de 21-jarige back tot op heden niet, echter geeft hij wél aan een zwak te hebben voor liefst twee formaties.

Overall-statistieken Achraf Hakimi (seizoen 2019/2020):

In gesprek met het Duitsestipt Achraf Hakimi nogmaals de inmiddels al vaak opgeworpen kwestie aan. Met een aflopend huurcontract op Duitse gronden rijst de laatste tijd de vraag waar het jeugdproduct van 'de Koninklijke' zijn nog prille carrière wenst te vervolgen. Waar er in de Spaanse media vaak genoeg is opgetekend dat diens contractclub hem komende zomer weer wil binnenhengelen, berichtten andere media vaak genoeg met de concrete belangstelling van verschillende andere formaties. Zo zou Paris Saint-Germain een geschikte versterking zien in de aanvallend ingestelde vleugelverdediger, hetzelfde geldt voor competitiegenoot Bayern München.De speler zelf lijkt er nog niet over uit. Tenminste, dat is wat hij kenbaar maakt aan het eerder genoemde medium: ,,Gevoel vanuit m'n hart gaat zowel uit naar Borussia Dortmund als Real Madrid. Echter, we hebben nog maar liefst zes maanden te gaan tot de zomer. Er zijn dus nog veel wedstrijden te spelen. Wat ik jullie nu prijs kan geven is dat ik me in m'n nopjes voel bij Borussia Dortmund, voel me hier echt op m'n gemak.''Datzelfde medium weet overigens wel te melden dat de huurder in deze, Borussia Dortmund, gaat pogen om de Marokkaans A-international definitief in te leven. Of dat voornemen inmiddels ook heeft geleid tot gesprekken met contractclub Real Madrid, dat wordt in het midden gelaten. Bij de huidige nummer twee van La Liga ligt hun jeugdproduct nog tot medio 2022 vast.- Bundesliga: 17 optredens, 2 doelpunten én 6 assists- UEFA Champions League (hoofdtoernooi): 6 optredens, 4 doelpunten- DfB Pokal: 2 optredens, zonder productiviteit- DfL Super Cup: 1 optreden, zonder productiviteit