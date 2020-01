Passenier: 'Hoop op Badr vs. Patrice als aankomende partij, in Parijs (video)

De tweede anticlimax in slechts drie jaar tijd, die dient vervolgd te worden met een andere affiche van een rematch tussen Badr Hari én Rico Verhoeven.

Photocredit: Veronica Fight (YouTube)

In gesprek met het vechtsportkanaal vandoet Hari's trainer Mike Passenier weer van zich spreken. De man die de inmiddels 35-jarige kickbokser sinds jaar en dag klaarstoomt, vertelt nog een keer over de deceptie van hun kant én hoe hij de hele opleving van de kickbokssport ervaart. Onder de noemer van Glory Kickboxing krijgt de sport weer de glans én de exposure die het verdient, aldus Passenier. Waar hij zich ook, heel voorzichtig overigens, over uitwijdt is het eerstvolgende affiche van zijn cliënt. De befaamde trainer hoopt dat Glory Kickboxing oor heeft naar een partij tussen Hari en Patrice Quarteron, en dat het liefst met Parijs als plaats van handeling.