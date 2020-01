Italiaanse vrouw wekenlang opgesloten in woning Marrakech

De vrouw was in Marokko voor het afsluiten van een nephuwelijk

De politie in Qal'at Al-Saragna heeft een 40-jarige Italiaanse vrouw bevrijdt nadat deze wekenlang werd vastgehouden in een woning. De vrouw was naar verluidt in Marokko voor het afsluiten van een nephuwelijk met de broer van een vriendin in Italië, schrijven Italiaanse kranten. De Italiaanse zou daar een geldbedrag van €5.000 voor ontvangen.





Na aankomst in de woning van haar toekomstige echtgenoot ontstond er echter onenigheid over de gemaakte afspraken. De vrouw mocht de woning niet verlaten alvorens ze zich akkoord verklaarde. De vrouw raakte na meerdere vluchtpogingen gewond aan handen en voeten.





De politie heeft een 27-jarige man aangehouden voor betrokkenheid bij de zaak en heeft een onderzoek geopend. De Italiaanse vrouw is na behandeling in het ziekenhuis weer teruggekeerd naar haar thuisland.

