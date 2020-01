Tanger: Jacht op shishalounges duurt voort

De politie deed de invallen op zaterdagavond in een volgepakt café. De autoriteiten hebben meerdere waterpijpen en toebehoren in beslag genomen, meldt nieuwsdienst Alyaoum24. In totaal zijn in Tanger zeven café's gesloten sinds de tragische brand in café 'O75 Paris' op oudejaarsavond . Bij de brand kwamen twee personen om het leven.