Krijgsheer Haftar vertrekt zonder wapenstilstand uit Moskou

De Libische krijgsheer Khalifa Haftar is vertrokken uit Moskou en heeft geen handtekening gezet onder een overeenkomst voor een wapenstilstand.

Dat meldde het Russische staatspersbureau Tass dinsdag. Haftar was in de Russische hoofdstad voor de vredesgesprekken georganiseerd door Turkije en Rusland. Maandag werd al bekend dat de krijgsheer om uitstel had gevraagd voor het tekenen van de wapenstilstand met de door de VN erkende Libische regering.Haftars Libische Nationale Leger (LNA) is al maanden bezig aan een belegering van hoofdstad Tripoli, waar de regering van Fayez al-Serraj zetelt. De krijgsheer erkent de huidige Libische regering niet.Rusland en Turkije willen een wapenstilstand in het Noord-Afrikaanse land.