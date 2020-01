Politieagent aangehouden voor betrokkenheid 'Hamza-mon-bb'

De Marokkaanse politie heeft een zesde verdachte gearresteerd in het 'Hamza-mon-bb' chantage-schandaal

De autoriteiten hebben een politieagent gearresteerd voor het lekken van informatie aan Aicha Ayach, een Marokkaanse vlogster en influencer die in de VAE woont. De politieman was werkzaam in Casablanca en stond in direct contact met Ayach. Hij beweert dat hij het telefoonnummer van Ayach had vanwege zijn werk en het onderzoek naar de Hamza-mon-bb affaire, en ontkende verder elke andere relatie met de vlogster.





Dat vertelde mensenrechtenactivist Mohamed El Madimi aan nieuwsdienst Morocco World News (MWN). El Madimi, die naar eigen zeggen ook slachtoffer is van de Hamza-mon-bb berichten, leidt een collectieve rechtszaak aangespannen door het nationale mensenrechtencentrum in Marrakech.





'Hamza mon bb' De politie heeftmeer dan 70 klachten ontvangen naar aanleiding van berichten van 'Hamza mon bb', onder meer van de Marokkaanse zangeres Saida Charaf. Slachtoffers van de Hamza-mon-bb-affaire beschuldigen Ayach van directe betrokkenheid bij de zaak. Ook vriendinnen van Ayach, de Marokkaanse zangeres Dounia Batma en zus Ibtissam Batma staat onder verdenking van betrokkenheid.

