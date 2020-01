Transfer Talks: 'SSC Napoli-contract Amrabat nog in de maak'

Zijn op handen zijnde transfer hangt in de lucht, al moeten er van beide kanten nog wel wat plooien glad gestreken worden.

Overall-statistieken Sofyan Amrabat (seizoen 2019/2020):

Uitgaande van waar-transfergoeroe Gianluca di Marzio onlangs mee kwam, lijkt het erop dat Sofyan Amrabat tóch wel zijn gang zal vinden naar competitiegenoot SSC Napoli. Momenteel op huurbasis actief bij Hellas Verona (red. de club die een optie tot koop bedong bij contractclub Club Brugge), werd er afgelopen week bericht met het nieuws dat speler en club er tot op heden nog niet uitkwamen. In dat stadium lijken we nog steeds te verkeren, aldus het eerdergenoemde medium. Waar diens toekomstige werkgever ook zijn oog liet vallen op ploeggenoot Amir Rrahmani, benadrukt men dat óók de inmiddels 23-jarige Amrabat niet ver verwijderd is van een definitieve overgang naar het Stadio San Paolo. Het zijn alleen wat contractuele voorwaarden van de kant van de box-to-box middenvelder die nog niet zijn ingewilligd door de huidige nummer elf van de hoogste voetbalafdeling aldaar.Mocht het uiteindelijk tot een deal komen tussen Hellas Verona én SSC Napoli enerzijds en de speler in kwestie, dan is het een transfer die als bekroning geldt op zijn toch wel sportieve opleving sinds het bij zowel Feyenoord als Club Brugge niet echt wou vlotten voor de Marokkaans A-international.- Jupiler Pro League: 1 optreden, zonder productiviteit- Serie A: 17 optredens, zonder productiviteit- UEFA Champions League (kwalificatie): 1 selectiebeurt, zonder speelminuten