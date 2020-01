Taroudant: Leraar mishandelt meisje wegens missen huiswerk

De leraar ontkent alle aantijgingen en beweert dat de stiefmoeder van het meisje verantwoordelijk is voor de verwondingen





Bronnen van Al7aoum24 meldden dat het niet de eerste keer is dat er klachten over de leraar zijn. "De enige reden waarom dit nu aandacht krijgt is omdat een mensenrechtenactivist foto's van het slachtoffertje online heeft geplaatst". Andere klasgenootjes van het meisje zouden in het verleden ook fysiek mishandeld zijn door dezelfde leraar. "Mensen kennen hun rechten niet".





Het Ministerie van Onderwijs heeft aan Alyaoum24 laten weten een onderzoek te starten naar de leraar. Ook de gendarmerie onderzoekt de zaak.

Een 8-jarig meisje is door haar leraar toegetakeld omdat ze haar huiswerk niet zou hebben gemaakt, meldt nieuwsdienst Alyaoum24. Het meisje liep meerdere verwondingen op aan haar gezicht als gevolg van de losse handjes van de onderwijzer op een school in Awrir in de provincie Taroudant.