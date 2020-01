Handelsminister: Marokko loop $2 miljard mis door handelsdeal met Turkije

"Vandaag de dag hebben we een onevenwicht in de handelsbalans, dus we willen enkele overeenkomsten herzien"

Dat zei de Marokkaanse Minister van Handel en Industrie, Moulay Hafid Elalamy, maandag in de Tweede Kamer over de negatieve aspecten van de vrijhandelsovereenkomst met Turkije. "Het is onmogelijk om ze te verslaan", uitte Elalamy zich opnieuw bezorgd. Onlangs ging een nieuw belastingtarief van kracht voor de import van Turkse kleding en textielproducten.





Marokko heeft ongeveer 56 vrijhandelsovereenkomsten met andere landen. Volgens statistieken is de export naar de VAE met 12% toegenomen, en naar de VS zelfs met 16%, als gevolg van de vrijhandelsovereenkomsten. De Marokkaanse export naar Turkije daalde echter met 3,5% en bedroeg slechts $690 miljoen. De Turkse export naar Marokko bereikte daarentegen $ 2,3 miljard, meldde de Turkse nieuwsdienst Anadolu.





Elalamy erkent dat dergelijke overeenkomsten positieve gevolgen kunnen hebben in sommige sectoren. "Het is niet dat alle overeenkomsten negatief zijn", zei Elalamy. "Sommige overeenkomsten hebben positieve resultaten opgeleverd." De Turkse textielexport naar Marokko veroorzaakte stagnatie in de Marokkaanse textielindustrie, verklaarde Elalamy. "Vandaag de dag hebben we een onevenwicht in de handelsbalans, dus we willen enkele overeenkomsten herzien. We komen tot een oplossing of we beëindigen de overeenkomst", vervolgde hij.





De verklaring komt nadat de Turkse Handelsminister Ruhsar Pekcan haar Afrikaanse tour aankondigde. De Turkse minister zal op 15 januari Marokko aandoen voor besprekingen over de vrijhandelsovereenkomst.





Eerdere verklaringen van Elalamy suggereerden dat Marokko een beëindiging van de vrijhandelsovereenkomst met Turkije overweegt omdat volgens de ambtenaar een herziening van de overeenkomst noodzakelijk is voor Marokko. Turkije is er echter zeker van dat beide landen een akkoord zullen bereiken, aldus de Turkse minister van Buitenlandse Zaken Mevlut Cauvusoglu.

