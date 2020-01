'Enkelvoudig Marokkaans-international Regattin ligt lekker in de markt'

Het jeugdproduct van FC Toulouse moet het al geruime tijd stellen zonder werkgever, al lijkt er nu wél genoeg interesse voor de 28-jarige middenvelder.

Uitgaande van waar diverse Franse bronnen onlangs mee berichtten, waaronder het goed ingevoerdeén, lijkt er versnelling in de zaak te komen voor Adrien Regattin. De man die tot afgelopen zomer nog onder contract stond bij de Turkse tweededivisonist Akhisarspor zou serieuze interesse genieten van SM Caen, de formatie waar zijn voormalige eindverantwoordelijke Pascal Dupraz het bewind voert. In hoeverre die belangstelling geconcretiseerd is, dat laten beide bronnen voorlopig nog in het midden. Wel is duidelijk dat Regattin ook elders zijn geluk kan beproeven, in het Saoedische hoogste niveau heeft men ook wel oor naar het aantrekken van de man die ook bij Osmanlispor onder contract stond.Zo zouden Saudi Professional League-gegadigden Al-Raed én Al-Ettifaq er niet om verlegen staan zich te versterken met de man die een enkele keer mocht optreden voor de hoofdmacht van de Marokkaanse voetbalbond FRMF (red. het in 2012 met 0-1 verloren vriendschappelijke treffen met Togo, gedebuteerd onder toenmalig bondscoach Rachid Taoussi).