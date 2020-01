FACT CHECK: Idrissi deelt koppositie als Eredivisie's meest succesvolle dribbelaar

Niet alleen vanwege zijn productiviteitscijfers, ook door zijn technische vernuft behoort Oussama Idrissi tot het 'crème de la crème' van de Eredivisie.

De huidige top-zes van 'Most Succesful Dribbles' in de Eredivisie:



Overall-statistieken Oussama Idrissi (seizoen 2019/2020):

Met een half seizoen Eredivisievoetbal in de benen kan de inmiddels zevenvoudig A-international terugkijken op een prima moyenne aan doelpunten en assists. Uit de achttien competitieoptredens die hij tot nu toe doorbracht namens zijn werkgever kwamen liefst negen treffers en een drietal assists naar voren. Hetzelfde geldt voor de hoofdmoot van de UEFA Europa League waarin hij zijn voetbalinzicht ook maar weer eens goed wist te etaleren. In het op één na lucratieve clubtoernooi van de Europese voetbalbond UEFA was het jeugdproduct van Feyenoord goed voor liefst twee treffers en hetzelfde aantal assists (red. zes optredens, groepsfase UEFA Europa League).Een ander imposant feitje is het aantal succesvolle dribbels wat de spelmaker gedurende dit nog lopende seizoen al wist te overleggen. Maar liefst 62 keer was de linksbuiten in de Eredivisie, zonder onderbrekingen van buitenaf, dribbelaar namens zijn formatie. Hetgeen maakt dat hij samen met FC Emmen's Nikolai Laursen de koppositie inneemt in het 'Most Succesful Dribbles'-klassement van het officiële kanaal van de hoogste voetbalafdeling van de KNVB.1. Ousamma Idrissi (AZ Alkmaar, #TeamMarokko): 622. Nikolai Laursen (FC Emmen, Jong Denemarken): 623. Halil Dervisoglu (Brentford FC, Jong Turkije): 614. Chidera Ejuke (sc Heerenveen, geen interlandstatus): 605. Luis Sinisterra (Feyenoord, Colombia): 586. Gyrano Kerk (FC Utrecht, geen interlandstatus): 56- Eredivisie: 18 optredens, 9 doelpunten én 3 assists- UEFA Europa League (hoofdtoernooi): 6 optredens, 2 doelpunten én 2 assists- UEFA Europa League (kwalificatie): 6 optredens, 1 doelpunt én 3 assists- TOTO KNVB Beker: 1 optreden, zonder productiviteit