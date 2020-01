Geruchtenmolen: 'Genoa CFC-reserve El Yamiq weigert aanbod Wydad Casablanca'

Met slechts 197 minuten in de benen liet de inmiddels 27-jarige centrumverdediger een handreiking van Wydad aan zich voorbij gaan.

Overall-statistieken Jawad El Yamiq (seizoen 2019/2020):

Waar het in competitieverband totaal niet wil vlotten voor Jawad El Yamiq, leek een voortijdig afscheid bij zijn huidige werkgever Genoa CFC tot één van de onvermijdelijke opties. Echter - zo stelde het Marokkaansedinsdagmiddag - is de speler in kwestie zelf niet heel erg happig naar wat tot nog toe voor hem voorbij kwam. Zo kon Botola Pro-gegadigde Wydad Casablanca rekenen op een duidelijke 'nee' toen men aanbood de zevenvoudig A-international tot het einde van dit lopende seizoen in te lijven. Grootste reden hierachter zou zijn voornemen zijn om alleen op het Europese continent zijn carrière voort te zetten. Opties in deze blijven overigens vooralsnog uit, bij Genoa CFC staat de speler in kwestie overigens nog tot medio 2021 onder contract.Met een uitstekend CHAN 2018 in de benen (red. het toernooi wat #LokaalMarokko destijds naar zich toe trok) kon de voormalig contractspeler van onder andere OCK Khouribga en Raja Casablanca zijn gang naar de Serie A maken. De transfersom die destijds gemoeid ging met zijn neerdalen bij de huidige nummer achttien van de competitie aldaar, zo'n €700.000 inclusief bonussen.- Serie A: 3 optredens, zonder productiviteit (197 speelminuten)- Coppa Italia: 1 optreden, zonder productiviteit (67 speelminuten)