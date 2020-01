Transfer Talks: Sparta plakt twee extra seizoenen aan dienstverband Rayhi

Witte rook doemde er dinsdagmiddag op uit Het Kasteel, daar waar Mohamed Rayhi zijn inkt zag opdrogen op een verlengde verbintenis.

De belangstelling die er was voor Rayhi, die kwam voornamelijk uit het buitenland

Overall-statistieken Mohamed Rayhi (seizoen 2019/2020):

Geldend als één van de krachten die Sparta Rotterdam met succes naar de Eredivisie liet neigen, bereikte Mohamed Rayhi onlangs dus overeenstemming met diens werkgever over een verlenging van liefst twee jaargangen. Waar hij het afgelopen seizoen in de Keuken Kampioen Divisie al als onmisbaar kan worden geclassificeerd, laat de 25-jarige rechtspoot ook in dit voetbaljaar van zich horen. De voormalig Jong Oranje-international was in de Eredivisie tot nog toe goed voor liefst vijf treffers én een enkele assist, productiviteit in het hoofdtoernooi om de TOTO KNVB Beker blijft vooralsnog uit.Dat technisch directeur Henk van Stee eruitkwam met het jeugdproduct van competitiegenoot PSV wil niet zeggen dat er geïnteresseerden zich de afgelopen maanden niet hebben gemeld bij de Eredivisionist. Via de eigen kanalen doet de technisch eindverantwoordelijke van zich spreken over deze reeds beklonken deal met de speler in kwestie: ,,Vorig seizoen was hij een belangrijke speler in het team dat ons promotie heeft bezorgd en die lijn heeft hij doorgetrokken in de Eredivisie. Dat was ook te merken aan de belangstelling, met name uit het buitenland, die er voor hem was.''Waar menig Eredivisiekracht zou opteren voor die vaak gedroomde stap naar een buitenlandse voetbalafdeling, weet Rayhi wel beter. Bewust koos de voormalig contractspeler van NEC Nijmegen ervoor om zijn verblijf in Nederland voort te zetten: ,,Ik heb de belangstelling van buitenlandse clubs natuurlijk ook meegekregen, maar de situatie bij Sparta is goed. Na de promotie van vorig seizoen draaien we nu ook een prima seizoen in de Eredivisie en ik ben blij met mijn inbreng daarin en zie ook in de toekomst daar een belangrijke rol voor mezelf in weggelegd.''- Eredivisie: 18 optredens, 5 doelpunten én 1 assists- TOTO KNVB Beker: 2 optredens, zonder productiviteit (163 speelminuten)Rayhi interviewden we onlangs in onze gloednieuwe interviewreeks 'DEEN EN DUNYA', benieuwd naar zijn verhaal hierin? Klik dan