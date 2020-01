UPDATE: Amrabat's makelaar Sinouh gespot bij Internazionale (video)

Een verrassende wending in een tóch al indrukwekkend verloop van de ontwikkeling van de nog maar 23-jarige Sofyan Amrabat.

Overall-statistieken Sofyan Amrabat (seizoen 2019/2020):

- Jupiler Pro League: 1 optreden, zonder productiviteit

- Serie A: 17 optredens, zonder productiviteit





- UEFA Champions League (kwalificatie): 1 selectiebeurt, zonder speelminuten



Uitgaande van footage waar's Daniele Mari dinsdagavond mee kwam, lijkt de speler in kwestie nu ook concrete belangstelling te genieten van de kant van competitiegenoot Internazionale. De formatie die eerder al te porren was voor de komst van de Marokkaans A-international kreeg vandaag Mohamed Sinouh op bezoek, de man die zich in zakelijk opzicht ontfermt over het jeugdproduct van FC Utrecht. Waar nog niet zo heel lang geleden doorde vertrekmelding naar buiten werd gebracht dat Amrabat zich zo goed als zeker ging voegen bij SSC Napoli lijkt het nu dus goede concurrentie te krijgen door de huidige nummer twee van de voetbalafdeling aldaar.Het verhaal is inmiddels al bekend: de nagenoeg vlekkeloze eerste seizoenshelft van de box-to-box middenvelder had als gevolg dat het hurende Hellas Verona met succes de koopoptie kon lichten die men overeenkwam met contractclub Club Brugge. Voor nog geen €3,5 miljoen trok men de voormalig Feyenoorder aan waarna de Serie A-promovendus hem nu al van de hand kan doen. Alleen geldt wel dat bij iedere overstap Amrabat pas vanaf komende zomer definitief aangetrokken kan worden. Immers, de verdediger annex middenvelder speelde in dit nog lopende seizoen ook al voor Club Brugge (red. één optreden, Jupiler Pro League).