'Transfer naar de Bundesliga lonkt voor WK-ganger Nazih'

Met een jeugdcontract wat nog tot medio 2022 loopt, kan de nog maar 17-jarige Amjhad Nazih rekenen op nagenoeg concrete interesse vanuit de Bundesliga.

Uitgaande van wat momenteel de ronde doet, aangevoerd door het doorgaans goed ingevoerde, kan de piepjonge sluitpost zich mogelijk gaan opmaken van een eerste buitenlandse avontuur. Dat medium weet namelijk te melden dat zowel Schalke 04 als RB Leipzig een directe versterking zien in de man die het voorlopig nog moet stellen met een plekje in de U19 van Nîmes Olympique. Zijn verrichtingen daar bleven echter niet onopgemerkt, de goalie maakte deel uit van de definitieve selectie van Frankrijk U17 die in november van het afgelopen kalenderjaar afreisde naar Brazilië voor het WK aldaar. Gestrand in de halve finale, tegen het gastland wat zich ook de titel toe-eigende, lijkt Nazih zich binnenkort contractspeler van één van de twee eerdergenoemde formaties te kunnen noemen.In hoeverre de belangstelling van beide Bundesliga-gegadigden zich heeft geconcretiseerd, dat wordt vooralsnog in het midden gelaten.