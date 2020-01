'Ahadad hervat groepstraining bij Raja Casablanca'

Goed nieuws voor Raja Casablanca, de ploeg kan snel weer gebruikmaken van de diensten van aanvaller Hamid Ahadad.

Les Verts

De 25-jarige huurling van Zamalek SC heeft gisteren de groepstraining hervat na een dijbeenblessure die hij opliep in de competitiewedstrijd tegen FUS Rabat op 30 december van vorig jaar.Hamid Ahadad mistte de wedstrijden tegen JS Kabylie en MC Alger in de Mohammed VI Cup en CAF Champions League en is voor morgen nog niet inzetbaar in de competitiewedstrijd tegen Ittihad Tanger.mist morgen ook de aanvaller Soufiane Rahimi en de backs Fabrice Ngah en Abdeljalil Jbira, maar zullen allen mogelijk wel inzetbaar zijn in de kraker tegen RS Berkane aankomende zondag.