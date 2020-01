Botola Pro: 'Fakhir onder druk bij Husa Agadir, positief resultaat gewenst tegen Wydad'

Ondanks de 3-0 winst tegen San Pedro afgelopen zondag riskeer M'hamed Fakhir zijn baan op korte termijn bij Husa Agadir.

Les Rouges

© Redactie 2020

De ervaren trainer heeft donderdag een positief resultaat nodig tegen Wydad Casablanca, aangezien Husa Agadir op een de één na laatste plaats staat in de Botola Pro.De bekerfinalist van dit seizoen speelt aankomende donderdag uit in Casablanca tegenen bestaat er een kans dat de 66-jarige trainer bij een slecht resultaat zijn koffers kan pakken. De supporters en het bestuur van de club zijn ontevreden over de tegenvallende resultaten in de competitie en sinds de komst van Fakhir in november heeft de club in de competitie de weg naar boven nog niet weten in te slaan.