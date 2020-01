Excelsior Rotterdam haalt Aberkane op bij stadsgenoot Sparta

Wederom witte rook die opdoemt uit een Rotterdamse speelhaven, ditmaal gold het Van Donge & De Roo Stadion als plaats van handeling.

Overall-statistieken Abdallah Aberkane (seizoen 2019/2020):



Met een kakelvers Eredivisiedebuut in de benen verlaat de nog maar 19-jarige Abdallah Aberkane diens voormalig werkgever Sparta Rotterdam na nog geen half seizoen. De afgelopen zomer transfervrij overgenomen van AFC Ajax, toentertijd het laatst actief voor de A1 aldaar, tekende de flegmatieke centrumverdediger dinsdagmiddag een verbintenis die hem tot medio 2022 bindt aan Excelsior Rotterdam. Waar hij op het Het Kasteel zijn kunstjes mocht vertonen onder een contract op amateurbasis, vervolgt de speler in kwestie zijn avontuur in het Betaalde Voetbal voortaan een niveau lager in de Keuken Kampioen Divisie.Naast zijn officiële (red. AZ Alkmaar-thuis 3-0 FT, Eredivisie) debuut was het vooral de Tweede Divisie waar Aberkane namens Jong Sparta in mocht acteren. Daar kwam hij in dit nog lopende seizoen uiteindelijk uit op 13 optredens waarin hij goed was voor een enkele assist.- Tweede Divisie: 13 optredens, 1 assist- Eredivisie: 1 optreden (3 speelminuten)- TOTO KNVB Beker: 1 selectiebeurt, zonder speelminuten