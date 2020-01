Geruchtenmolen: 'Bourabia trekt bekijks van competitiegenoot Brescia'

In de kantlijn 'Geruchtenmolen' ook nu weer een redelijks vers transfergerucht, vanuit die altijd zo befaamde Serie A.

Overall-statistieken Mehdi Bourabia (seizoen 2019/2020):

Uitgaande van waar diverse Italiaanse bronnen mee op de proppen komen, het rijtje waar ook transfergoeroe Gianluca di Marzio zich in schaart, lijkt Mehdi Bourabia elders onderdak te kunnen vinden. De verslaggever van de Italiaanse tak vanweet namelijk te melden dat competitiegenoot Brescia een geschikte versterking ziet in de 28-jarige middenvelder. Waar hij nu nog onder contract staat bij US Sassuolo (red. tot medio 2021), zou een tijdelijke uitleenbeurt aan de eerdergenoemde formatie tot de mogelijkheden behoren.Met zijn huidige werkgever momenteel vijftiende in de Serie A, moet het geïnteresseerde Brescia het al geruime tijd stellen met een plek in de onderste regionen van de competitie aldaar.- Serie A: 5 optredens, zonder productiviteit (168 speelminuten)- Coppa Italia: 2 optredens, 1 doelpunt (104 speelminuten)- Primavera 1: 1 optreden, 1 assist (67 speelminuten)