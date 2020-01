Politie: Vooral jongeren betrokken bij misdrijven

Aan de jarenlange daling van het aantal misdrijven is een einde gekomen. Vorig jaar werden ruim 800. 000 misdrijven geregistreerd, een stijging met 4 procent in vergelijking met 2018.

Vooral jongeren plegen steeds vaker misdrijven, constateert de politie bij de presentatie van de jaarcijfers. Vooral bij fraude via internet nam het aantal verdachten onder de 18 jaar flink toe. Jongeren lijken met de smartphone in de hand vaker dan voorheen criminele activiteiten te ontplooien. Fraude plegen via Marktplaats of hun bankrekening beschikbaar stellen als katvangers voor witwassen, is eenvoudiger en loont meer dan bijvoorbeeld een inbraak plegen.De fraude met handel via internet nam met 31 procent toe ten opzichte van 2018, fraude met betaalproducten (zoals bankrekeningfraude of het verkrijgen van rekeningnummers via phishing) steeg zelfs met 67 procent. Identiteitsfraude nam met 19 procent toe.