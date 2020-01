Transfer Talks: 'Ajax én Galatasaray akkoord over komst Belhanda'

Een wel héél opmerkelijke transfergeruchtje bereikte ons onlangs, Ajax zou doorpakken na het op huurbasis overnemen van Galatasaray's Ryan Babel.

Overall-statistieken Younès Belhanda (seizoen 2019/2020):

Zoals wel vaker het geval is wanneer de transfermarkt hoogtijdagen viert, doemen er genoeg geruchten op. Zo ook deze die de wereld in is geholpen door, dat medium komt namelijk met de vertrekmelding van Younès Belhanda. De man die in de eerste helft van dit seizoen genoeg stof deed opwaaien bij de huidige nummer zeven van de hoogste Turkse voetbalafdeling, zou deze jaargang gaan afmaken op Nederlandse bodem. De concrete gegadigde in dit geheel, Ajax. Die regerend kampioen én tevens lijstaanvoerder van de Eredivisie zou hiermee de vrijgekomen plek van Hakim Ziyech opvangen, de 'eyecatcher' die op de nominatie zou staan om deze winterse transferperiode nog zijn gang naar Arsenal te maken.Waar diens huidige ploeggenoot Babel op huurbasis aangetrokken is, zou voor het jeugdproduct van Montpellier HSC hetzelfde gelden. In de Türk Telekom Arena ligt de veelbesproken Marokkaans A-international overigens nog tot medio 2021 vast. Waar er eerder bericht werd met een op handen zijnde transfer naar het Saoedische Al-Ittihad, blijft het buiten deze in gang gezette geruchtenreeks redelijk stil in en rondom 'Cim Bom Bom'.- Süper Lig: 12 optredens, 3 doelpunten én 1 assist- UEFA Champions League: 4 optredens, zonder productiviteit- Türkiye Kupasi: 2 optredens, 1 doelpunt- Turkcell Süper Kupa: 1 optreden, 1 doelpunt