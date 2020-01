President Iran verwerpt idee nieuwe nucleaire 'Trump-deal'

De Iraanse president Hassan Rohani heeft een voorstel voor een nieuwe 'Trump-deal' voor het oplossen van de ruzie over het atoomakkoord uit 2015 afgewezen.

© ANP 2020

Hij zei dat het een "vreemd" aanbod was en de Amerikaanse president Donald Trump zijn beloften altijd had verbroken. In een op televisie uitgezonden toespraak zei Rohani tegen Washington terug te willen keren naar het nucleaire pact van 2015 tussen Teheran en de wereldmachten. Hij voegde eraan toe dat Iran de stappen om zijn verplichtingen uit het akkoord af te schalen, kan terugdraaien.Hij bekritiseerde Europese partijen bij de deal die naar de geschillencommissie zijn gestapt, en zei dat ze hun verplichtingen niet waren nagekomen. Teheran heeft herhaaldelijk geweigerd om over een nieuwe deal te onderhandelen zolang Amerikaanse sancties van kracht zijn.De Europese landen benadrukten dinsdag dat ze de nucleaire deal nog steeds willen redden. Daarin is afgesproken dat Iran de nucleaire activiteiten aan banden legt in ruil voor verlichting van economische sancties.