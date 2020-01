FC Dordrecht rondt komst Feyenoord's El Bouchataoui af

Als volledig jeugdproduct van de Rotterdammers mag de nog maar 20-jarige Achraf El Bouchataoui een niveau lager zijn geluk beproeven.

Algemeen Dagblad

Voetbal International

Overall-statistieken Achraf El Bouchataoui (seizoen 2019/2020):

- Beloften Voorronde: 9 optredens, 1 doelpunt

- Eredivisie: 5 selectiebeurten, zonder speelminuten

- TOTO KNVB Beker: 1 selectiebeurt, zonder speelminuten



In navolging op de vertrekmelding van hetwordt de middenvelder voor de rest van dit nog lopende seizoen gestald in de Keuken Kampioen Divisie. Waar hij onder voormalig coach Jaap Stam én diens huidige oefenmeester Dick Advocaat dicht tegen speelminuten aan zat in de Kuip, besloten club én speler toch anders. Met een dienstverband wat not tot medio 2022 doorloopt bij de Eredivisie-formatie, blijft het onduidelijk wat de Rotterdammers daadwerkelijk voor ogen hebben met het talent.Minuten in Feyenoord-1 zaten er zoals gezegd vooralsnog niet in, minuten maken deed El Bouchataoui bij de beloften. Anders dan dooreen tijd geleden werd aangekondigd hebben de drie andere selectiekrachten nog geen stap naar een andere gegadigde gemaakt. Dat medium berichtte namelijk met het op handen zijnde vertrek van respectievelijk Yassin Ayoub, Naoufal Bannis én Marouan Azarkan.Qua interlandvoetbal viel de speler in kwestie voor het laatst onder de noemer van Oranje U18, waarvoor hij hiervoor iedere andere lichting tot en met de U15 volmaakte.