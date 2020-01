Contractnieuws voor FC Utrecht's Alou, verbintenis opengebroken én verlengd

Vijf jaar nadat de inkt op zijn eerste verbintenis opdroogde was woensdagmiddag het moment daar dat FC Utrecht én Oussama Alou gingen verlengen.

Overall-statistieken Ousamma Alou (seizoen 2019/2020):

Overgenomen van stadsgenoot USV Elinkwijk, doemde er vanmiddag voor de 18-jarige middenvelder witte rook op uit Stadion Galgenwaard. Speler en club kwamen namelijk een contractverlenging van twee seizoenen overeen, in deze nieuwe verbintenis werd overigens ook een optie opgenomen voor nog een extra jaar. Nadat Alou in 2013 Elinkwijk verliet voor de Eredivisie-gegadigde doorliep hij in een tijdsbestek van zes jaar de jeugdafdeling om vervolgens te mogen floreren namens de U17- én de U19-lichting.De technisch beleidsbepaler van de club, Jordy Zuidam, spreekt via de eigen kanalen vol lof over de aanvallend ingestelde middenvelder: ,,Oussama is een speler die beschikt over veel creativiteit en een goede trap. Hij kan een wedstrijd beslissen met een individuele actie. Een talentvolle speler uit de stad, met veel potentie.''- Voorronde A-Junioren Eredivisie: 13 optredens, 3 doelpunten- A-Junioren Beker: 1 optreden, zonder productiviteit (78 speelminuten)