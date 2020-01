Café's en restaurants Casablanca voortaan om 23.00 dicht

Ondernemers zijn het niet eens met de opgelegde beperking en geven aan zich daar niet aan te zullen houden.

De gemeenteraad van de gemeente Casablanca heeft vrijdag besloten de openingstijden van cafés en restaurants in te korten. Lokale autoriteiten hebben de ondernemers onlangs op de hoogte gesteld.





Het gemeentelijk besluit komt na aanhoudende klachten van omwonenden in verschillende districten van Casablanca. De meeste klachten kwamen echter uit de wijk Anfa, bewoners klagen over geluidsoverlast in de nachtelijke uren door de wildgroei aan cafés en restaurants.





"Het is een eenzijdige beslissing die we categorisch weigeren", zei Noureddine Haraq, de voorzitter van de nationale horecavereniging (ANPCRM), in een verklaring tegen nieuwsdienst H24info. "Het is een krankzinnige beslissing gezien het gegeven dat veel mensen vaak nog om 23.00 uur of middernacht uit eten gaan", vervolgde hij, benadrukkend dat er vooraf geen overleg is geweest met ondernemers of experts.





Volgens Haraq is de beslissing genomen op basis van idealen en heeft deze niets te maken met economische logica. "Naar mijn mening moet de burgemeester van Casablanca eerst denken aan bijvoorbeeld het opzetten van voldoende openbare toiletten".

