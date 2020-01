Taroudant: Ministerie onderzoekt leraar voor slaan leerlinge (video)

Het slachtoffer is voor medisch onderzoek naar Agadir

Het ministerie van Onderwijs heeft woensdag besloten een diepgaand onderzoek te starten naar een leraar op een school in Awrir in de provincie Taroudant voor de vermeende mishandeling van een leerlinge. Het meisje zou door haar leraar zijn geslagen omdat ze haar huiswerk niet op orde had.









De zaak kwam aan het licht nadat beelden van de 8-jarige Maryam door een mensenrechtenactivist op sociale netwerken werden gedeeld. Het slachtoffertje is op verzoek van het ministerie in Agadir geweest voor medisch onderzoek, waarna plaatsvervangend officier van justitie in Taroudant besloot de leraar te laten onderzoeken.









In tegenstelling tot eerdere berichten in de media heeft het Openbaar Ministerie nog niet besloten de leraar te vervolgen. De leraar ontkent alle aantijgingen en beweerde in meerdere interviews dat de stiefmoeder van het meisje verantwoordelijk is voor de verwondingen. De leraar heeft aangifte gedaan tegen de ouders van het slachtoffertje.

© MAROKKO.NL 2020