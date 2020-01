Afrika Cup in 2021 terug naar de winter

sport 15 jan 16:59

De meest recente editie van de Afrika Cup werd vorig jaar gewonnen door Algerije. Dat toernooi vond wel in juni en juli plaats. © ANP 2020 Het eindtoernooi voor de beste nationale ploegen van Afrika stond gepland voor de zomermaanden: 11 juni tot en met 9 juli. De voetbalbond van Kameroen, de Fecafoot, maakte het nieuws bekend. Volgens de bond wordt het toernooi verplaatst om "meteorologische redenen". Het toernooi vangt nu aan op 9 januari en eindigt een kleine maand later, op 6 februari.De Afrika Cup werd lange tijd ook in de winter gespeeld, maar mede op verzoek van veel Europese clubs werd het toernooi verplaatst naar de zomer. Clubs uitten hun ongenoegen omdat ze middenin het seizoen spelers moesten afstaan.De meest recente editie van de Afrika Cup werd vorig jaar gewonnen door Algerije. Dat toernooi vond wel in juni en juli plaats.