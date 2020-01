Transfer Talks: 'Belhanda blijft waar die is, bij Galatasaray'

In duidelijke bewoordingen schrijft Eurosport's Manu Lonjon over de vermeende vertrekberichten aangaande de Marokkaans A-international.

Overall-statistieken Younès Belhanda (seizoen 2019/2020):



- Süper Lig: 12 optredens, 3 doelpunten én 1 assist

- UEFA Champions League: 4 optredens, zonder productiviteit

- Türkiye Kupasi: 2 optredens, 1 doelpunt

- Turkcell Süper Kupa: 1 optreden, 1 doelpunt



Waar woensdagmiddag nog het gerucht in de wereld werd geholpen dat Younès Belhanda in navolging van diens voormalig ploeggenoot Ryan Babel zich zou voegen bij Ajax, laat Lonjon weten dat er helemaal geen sprake is van een voortijdig vertrek bij contractclub Galatasaray. Waar de veelbesproken middenvelder de laatste weken het meest in verband werd gebracht met een rentree op de Franse velden of een lucratieve overstap naar de Saudi Professional League, lijkt van een winterse transfer nu dus definitief geen sprake meer.In dit nog lopende seizoen ging met het met 'ups' en 'downs' voor het jeugdproduct van Montpellier HSC. Waar hem door eindverantwoordelijke Fatih Terim vaak genoeg het hand boven het hoofd wordt gehouden, berichtte de pers aldaar geregeld over verstoorde verhouding met de technische staf en dat de speler in kwestie overhoop zou liggen met selectiegenoten. In de Türk Telekom Arena ligt de voormalige kracht van Dinamo Kiev overigens nog tot medio 2021 vast.