'Raja Casablanca heeft eerste winterse versterking binnen'

Raja Casablanca heeft toegeslagen op de transfermarkt en versterkt haar middenveld met Mohamed Makhazi.









© Redactie 2020

De 25-jarige middenvelder komt over van MAT Tetouan en tekent in Casablanca een contract tot medio 2022.De transferwindow liep ten einde en Raja Casablanca sloeg in de laatste uren toe en versterkt haar middenveld dus met de technische middenvelder die al geselecteerd werd door Houcine Ammouta voor de lokale ploeg van Marokko.