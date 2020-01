Colorado Rapids hengelt FK Krasnodar's Namli op huurbasis binnen

Deze op handen zijnde overgang hing al langer in de lucht, dinsdagmiddag zag de Marokkaans-Deense dan eindelijk de inkt opdrogen.

Overall-statistieken Younes Namli (seizoen 2019/2020):

Met nog geen half seizoen in de benen als contractspeler van het Russische FK Krasnodar is Younes Namli inmiddels weer speler af in de Premier Liga. De man die van de winter van 2015 tot aan afgelopen zomer te bewonderen was in de Eredivisie (red. dienstverbanden bij sc Heerenveen én PEC Zwolle) maakt zich nu op voor een nog te beginnen seizoen op Amerikaanse gronden. In de kleuren van Colorado Rapids, de ploeg die het seizoen als negende afsloot in de Western Conference, mag de 25-jarige linkspoot de aankomende twee seizoenen op huurbasis gaan uitkomen.Met de club die hem nog altijd onder contract heeft staan kwam de ploeg van Robin Fraser overigens ook optie tot koop overeen. Bij FK Krasnodar ligt het voormalig jeugdproduct van Akademisk BK nog tot medio 2023 vast, na hem afgelopen zomer voor zo'n €2,5 miljoen over te hebben genomen van PEC Zwolle.- Premier Liga: 10 optredens, 1 doelpunt én 1 assist- UEFA Europa League (hoofdtoernooi): 4 optredens, zonder productiviteit- UEFA Champions League (kwalificatie): 3 optredens, zonder productiviteit- Olimp Russian Cup: 1 optreden, zonder productiviteit