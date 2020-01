Mohammed VI Cup: OCS Safi speelt knap gelijk tegen Al-Ittihad (video)

OCS Safi heeft een positief resultaat behaald in de heenwedstrijd in de kwartfinale van de Mohammed VI Cup.

Destonden in de eerste helft tactisch goed en kwamen in de 28e minuut op voorsprong door een knappe inglijder van Gaadaoui op een voorzet vanaf de zijkant.Bij Al-Ittihad stond ex-international Karim El Ahmadi in de basis en kwam met zijn ploeg in de meteen na rust op een 1-1 gelijkspel, wat ook de eindstand was in deze wedstrijd.