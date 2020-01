Wydad Casablanca én El Kharroubi in goed overleg uit elkaar

De inmiddels alweer 29-jarige sluitpost stond bovendien niet veel langer dan komende zomer onder contract bij de Botola Pro-formatie

In de zomer van 2017 transfervrij opgepikt bij het Bulgaarse Lokomotiv Plovdiv, heeft Yassine El Kharroubi zijn rentree op de Marokkaanse velden nooit tot een succes weten te maken. In dit nog lopende seizoen veroordeeld tot het zijn van derde sluitpost bij de twintigvoudig landskampioen, bleek de voormalig contractspeler van onder andere MAS Fès én EA Guingamp ook overbodig als het speelminuten gaat. Een enkele keer maakte El Kharroubi deel uit van de wedstrijdselectie van de hoofdmacht van zijn werkgever.Na al geruime tijd buiten beschouwing te zijn gelaten (red. schorsing na stadsderby in de Arab Club Champions Cup, return 1/8-finale) kwamen diverse Marokkaanse bronnen onlangs met de melding dat de speler in kwestie én clubpreses Said Naciri contractontbinding overeenkwamen.- CAF Champions League: 1 selectiebeurt, zonder speelminuten