VIDEOGOALS: Raja wint uit overtuigend van Ittihad Tanger dankzij Malango en Benhalib (video)

Raja Casablanca heeft vandaag IR Tanger met ruime cijfers verslagen in een aantrekkelijk duel in Tanger.

begonnen sterk in de eerste helft en was het smaakmaker Ben Malango die in de eerste helft de score opende na ruim een halfuur en verdubbelde Mahmoud Benhalib de score vijf minuten later met een knappe kopbal.Vlak voor rust deed de thuisploeg nog wat terug via een benutte strafschop, maar maakte aanvaller Mahmoud Benhalib na vier minuten in de tweede helft aan alle aspiraties een einde met zijn tweede goal en besliste Ben Malango het duel in de 66e minuut met eveneens zijn tweede doelpunt in de wedstrijd wat de 1-4 eindstand betekende.Raja Casablanca komt door deze winst op de derde plek achter Wydad Casablanca en RS Berkane en doet volop mee in de spannende titelstrijd in de Botola Pro 2019/2020.