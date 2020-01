Geruchtenmolen: 'Sevilla FC stunt met aantrekken En-Nesyri'

De man die als volledig jeugdproduct van de Académie Mohammed VI de Football geldt staat aan de vooravond van een toptransfer.

Eldesmarque

Overall-statistieken Youssef En-Nesyri (seizoen 2019/2020):

Photocredit: CAFOnline.com

© Redactie 2020

In de periode waarin we vaak genoeg om de oren worden geslagen met de meest bizarre transfergeruchten, dook er ook woensdagavond zo'n onthutsend bericht op. Uitgaande van waar het Spaansemee op de proppen komt, lijkt de deal tussen Youssef En-Nesyri's huidige contractclub CD Leganès én competitiegenoot Sevilla FC in kannen en kruiken. De nog maar 22-jarige centrumspits die zich in dit lopende seizoen niet heel productief toonde zou zich morgen al in het Estadio Ramón Sánchez Pizjuán melden om de laatste plooien rond de overgang glad te strijken.Er zou een verbintenis van maar liefst vijfenhalf seizoen klaarliggen voor de Marokkaans A-international. Het bedrag waar zijn komst bij de nummer vier van La Liga mee gemoeid gaat wordt nu gesteld op liefst €20 miljoen, dit met een verbintenis bij zijn huidige werkgever die hem nog tot uiterlijk medio 2023 bindt aan CD Leganès.- La Liga: 18 optredens, 4 doelpunten én 2 assists- Copa del Rey: 1 optreden, zonder productiviteit