El Khayati: 'Vrouw en pasgeboren kind pas na zeven weken overgevlogen' (video)

Het gaat de inmiddels 30-jarige middenvelder goed af op Qatarese gronden, ook op persoonlijk vlak: nog niet zo heel lang geleden werd hij vader.

FOX Sports'

Overall-statistieken Abdenasser El Khayati (seizoen 2019/2020):

Photocredit: FOX Sports (YouTube)

© Redactie 2020

In gesprek metCristian Willaert heeft Abdenasser El Khayati het over zijn nieuwe onderkomen, het lucratieve avontuur wat hij aanging bij het altijd nog kapitaalkrachtige Qatar SC én over het juweeltje wat hem én zijn vrouw onlangs ten dele viel. Met een uitmuntend dienstverband bij ADO Den Haag achter de rug heeft de aanvallend ingestelde middenvelder nog altijd geen afscheid kunnen nemen van de Eredivisie, de competitie waarnaar hij op een dag nog eens z'n rentree zou willen maken.- Qatar Stars League: 5 optredens, 1 doelpunt