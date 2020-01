Passenier: 'Hele kleine kans dat Badr namens Nederland naar Tokio gaat'

Een switch naar de Nederlandse Boksbond zou niet in de lijn der verwachting liggen van de inmiddels 35-jarige Badr Hari.

Anders dan waarwoensdagavond mee uitpakte, is het heel onwaarschijnlijk dat de man die onder contract staat bij Glory Kickboxing, uit gaat wijken naar een sportstatus als Nederlands bokser. Dat is wat diens personal trainer Mike Passenier donderdagochtend verklaarde tegenover. De afloop van deze kwestie in het midden latend gaf Passenier aan dat vooral door de aandacht die de zaak nu heeft gekregen, de kans nog kleiner is geworden dat zijn pupil uitwijkt naar de NBB (red. Nederlandse Boksbond). Al sinds jaar en dag uitkomend voor Marokko, verwacht de trainer in kwestie dan ook geen rare sprongen van Hari: ,,Het is heel simpel. Badr staat onder contract bij kicksportbond Glory en als hij tijdelijk iets anders zou willen gaan doen, dan moet je met goede argumenten komen waarom dit goed kan zijn voor beide.''Waar het in praktische zin dus wel mogelijk is, wordt het met de tussenkomst van contracthouder Glory een iets lastigere zaak om Hari vanuit de NBB speelgerechtigd te krijgen voor de Olympische Spelen van aankomende zomer in Tokio, aldus de eerdergenoemde Passenier: ,,Dan moet je Glory kunnen overtuigen, maar nu het al overal in het nieuws is, is het een stuk lastiger om dat te doen.''