Transfer Talks: 'Al Ahly drijft weinig gebruikte Azarou richting de uitgang'

Waar het deze jaargang totaal niet wil vlotten voor de 24-jarige centrumspits, geeft contractclub Al Ahly hem de ruimte om elders z'n geluk te beproeven.

Overall-statistieken Walid Azarou (seizoen 2019/2020):

- Premier League: 7 optredens, 2 doelpunten én 1 assist

- CAF Champions League: 3 optredens, zonder productiviteit

- Egypt Cup: 1 optreden, 2 doelpunten



Gedegradeerd tot reservespeler door eindverantwoordelijke René Weiler lag een tussentijds vertrek al langer in de lijn der verwachtingen, echter bereikte ons onlangs een bericht wat de geruchten rondom die op handen zijnde transfer onderstreept. Uitgaande van waar het Egyptischeonlangs mee kwam, lijkt het erop dat Walid Azarou binnenkort zijn koffers kan gaan pakken bij de huidige koploper van de competitie aldaar.Met een dienstverband wat nog tot medio 2021 doorloopt zou diens contractclub zo'n €4 miljoen willen vangen voor de man die in de zomer van 2017 juist onder veel bombarie werd weggeplukt bij Botola Pro-formatie DHJ Jadida. De uitwijkmogelijkheden die er nu zijn voor de aanvaller, komen vooral uit de wat lucratieve oorden. Zo zouden er verschillende gegadigden uit de Saudi Professional League een directe versterking zien in de negenvoudig A-international.