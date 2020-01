Rayhi: 'Buitenland blijft een doel, maar voor nu is dit het beste voor me' (video)

Met de officiële bekendmaking een dag eerder, was woensdagmiddag het moment daar dat Mohamed Rayhi kon krabbelen op een nieuwe verbintenis.

Overall-statistieken Mohamed Rayhi (seizoen 2019/2020):

Nu al ruim anderhalf seizoen onomstreden basiskracht van de club uit Spangen, beschikte de 25-jarige vleugelspits tot voor kort over een aflopend dienstverband op Het Kasteel. Waar het er na hun promotie naar de Eredivisie aanvankelijk naar uit leek te zien dat de voormalig Jong Oranje-international zou uitwijken naar het buitenland, was dat ook gedurende dit nog lopende seizoen de verwachting. Tóch koos de speler in kwestie ervoor om te verlengen met Sparta Rotterdam, de formatie die hem nu tot uiterlijk medio 2022 op de loonlijst heeft staan.- Eredivisie: 18 optredens, 5 doelpunten én 1 assist- TOTO KNVB Beker: 2 optredens, zonder productiviteit