Koning Mohammed VI eert de Joodse gemeenschap in Essaouira

De Marokkaanse vorst bezocht onder meer een onlangs gerenoveerd museum en een synagoge.

Koning Mohammed VI heeft woensdag een bezoek gebracht aan Bayt Dakira, een historisch monument van de Joodse gemeenschap van Marokko in Essaouira. De koning ontmoette leden van de Marokkaanse Joodse gemeenschap en hield een koninklijk diner ter ere van de gemeenschap, meldt persbureau Maghreb Arab Press (MAP).





Andre Azoulay, president van de vereniging Essaouira-Mogador, ontving de koning in Bayt Dakira. Ook opperrabbijn David Pinto en Joseph Israel waren aanwezig. Bayt Dakira, een kenniscentrum en museum gewijd aan het Joodse erfgoed in Essaouira, dateert uit de 19e eeuw en is onlangs gerenoveerd. De koning bracht ook een bezoek aan de synagoge Slat Attia.





Azoulay presenteerde de Koran en de Thora aan de koning en de cantor Michel Abittan voerde religieuze liederen uit. De opperrabbijn van Casablanca Joseph Israel sprak een zegen uit aan koning Mohammed VI.





Aan het einde van het bezoek begroetten 27 prominente leden van de Marokkaanse Joodse gemeenschap de koning en woonden ze een erediner bij in de Cite des Alizes. Onder dinergasten zaten onder meer de Franse komiek Gad El Maleh; Secretaris-generaal van de Joodse Gemeenschap in Marokko, Serge Berdugo; de Opperrabbijn van Genève, Zwitserland, Izhak Dayan; en uitvoerend directeur van de Amerikaanse Sephardi Federatie, Jason Guberman.

