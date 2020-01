Marrakech krijgt 2e vliegveld

De tweede luchthaven is bedoeld om tegen het jaar 2025 de doorvoercapaciteit te verhogen naar 60 miljoen passagiers.

Dat heeft de Marokkaanse luchthavenautoriteit (ONDA) aangekondigd. Ook worden nieuwe terminals geopend in alle grote Marokkaanse luchthavens. Het vliegveld van Casablanca krijgt een derde terminal om in het jaar 2025 de capaciteit te verhogen van 10 miljoen naar 23 miljoen passagiers. Luchthaven Al Massira in Agadir zal de hostingcapaciteit verhogen van 2 miljoen naar 7 miljoen passagiers.





