'Chelsea FC zet zich in voor komst Paris Saint-Germain's Ruiz-Atil'

Als gedeeltelijk jeugdexponent van FC Barcelona ligt de nog maar 17-jarige Kays Ruiz-Atil wel héél goed in de markt, zo meldt RMC Sport.

Overall-statistieken Kays Ruiz-Atil (seizoen 2019/2020):

Volgens het eerdergenoemde medium is de beweeglijke spil van 'Les Parisiens' een uitgesproken target geworden vanuit Chelsea FC. Die club heeft inmiddels ook de eerste contacten gelegd met de speler in kwestie en zijn entourage. Het was nota bene oudgediende Claude Makéléle die in Parijs toenadering zocht tot het jeugdig talentje. Met een dienstverband wat nog tot medio 2021 doorloopt en een ietwat verstoorde verhouding met zijn werkgever, pogen 'The Blues' dan ook om Ruiz-Atil zo snel mogelijk binnen te hengelen. Dit nog lopende seizoen deel uitmakend van de U19-lichting, zo men ook van de kant van Paris Saint-Germain niet onwelwillend staan tegenover een voortijdig vertrek van hun pupil.- UEFA Youth League: 11 optreden, 1 assist