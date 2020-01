Tanger verjaagt straatverkopers Casabarata

De illegale straatverkopers zijn al jaren een doorn in het oog van de lokale autoriteiten

De autoriteiten in Tanger zijn gestart met een grootschalige actie om straatverkopers nabij de populaire Casabarata markt te verjagen, meldt nieuwsdienst Alyaoum24. De campagne startte donderdag en duurde tot zaterdagochtend vroeg.





De actie nam drie dagen in beslag en was bedoeld om de gemeenschappelijke ruimte terug te eisen. De straten liggen er sindsdien relatief verlaten bij en in schril contrast met de gebruikelijke drukte.

© MAROKKO.NL 2020