Celstraffen voor 'duiveluitdrijving' bij kind

Een moeder van een 9-jarig jongetje in Venlo en haar vriendin zijn veroordeeld tot gevangenisstraffen van tien maanden voor de mishandeling van het kind

Ze zouden de jongen vijftien maanden lang hebben mishandeld met als doel het 'bezeten' kind te bevrijden. Een andere verdachte moet zes maanden naar de gevangenis. De celstraffen vallen lager uit dan de eisen van het OM van vier tot vijf jaar.





De moeder zou samen met een vriendin wattenstaafjes in de oren van het jongetje hebben gestoken, tot bloedens aan toe. Het jongetje heeft hierdoor blijvende gehoorschade opgelopen. Ook zou de jongen zijn handen in een warme oven hebben moeten houden.





De rechter achtte bewezen dat de jongen is mishandeld door zijn moeder en haar vriendin, zo werd hij regelmatig geslagen of geschopt. Ook was er volgens de rechter voldoende bewijs dat ze hem een bijtende stof in de neus hebben gespoten.





