MCO Oujda neemt Jaadi over van competitiegenoot Raja Beni Mellal

Van de hekkensluiter naar de huidige nummer vier in de hoogste voetbalafdeling van Marokko, een overgang die de tijd én moeite waard is voor Nabil Jaadi.

Overall-statistieken Nabil Jaadi (seizoen 2019/2020):

Na de afgelopen zomerse transferperiode onderdak te hebben gekregen bij Raja Beni Mellal, maakt de inmiddels 23-jarige vleugelspits zich nu op voor een nieuw hoofdstuk in zijn avontuur op Marokkaanse gronden. Volgens de laatste berichtgeving, min of meer bevestigd van de kant van MCO Oujda zelf, tekende de speler in kwestie een contract wat hem tot medio 2022 bindt aan de vaste bewoner van het Stade d'Honneur. Voor velen niet onbekend als jeugdinternational raakte Jaadi in verval tijdens één van z'n uitleenbeurten door zijn toenmalige contractclub Udinese. De buitenspeler mocht in de vijf jaar dat hij bij die Serie A-gegadigde onder contract stond, het in de kleuren van onder andere Granada CF, Ascoli, Olhanense én het Griekse Asteras Tripoli proberen.Huurtransfers die geen van allen hun vruchten afwierpen voor de man de man die ten tijde van zijn loopbaan als Marokkaans jeugdinternational juist een grote toekomst werd toegedicht. In dit nog lopende seizoen kwam het jeugdproduct van RSC Anderlecht tot negen keer aan toe binnen de lijnen namens Raja Beni Mellal, gedurende die optredens was de rechtspoot goed voor drie treffers en een enkele assist.- Botola Pro: 9 optredens, 3 doelpunten én 1 assist